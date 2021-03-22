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Аллегри – о возвращении к работе, приглашении Флорентино Переса и сравнении Месси с Роналду
Макс говорил много
Getty Images Photo by Michael Steele
Известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри стал гостем в Sky Calcio Club.
"Будущее? "Рома" или "Наполи"? Не знаю. Мне просто нравится быть здесь и говорить о футболе. Ранний вылет наших команд из еврокубков свидетельствует о том, что нам нужно закатать рукава и трудиться. Тактика важна, но в Европе мы видим команды, где игроки двигают мяч на скорости 100 км/ч. Футболисты стали инструментом, который показывает, что у тренера хороший уровень".
"Возвращение в "Ювентус"? Сейчас это невозможно, Андреа Пирло отлично справляется".
"Я тренировал Роналду, Роналдиньо, Ибрагимовича, Несту, Пирло, Буффона. Главное – взаимоуважение. Нужно быть для них ориентиром и лидером".
"Три года назад мне позвонил президент "Реала", но я сказал, что хочу остаться в "Ювентусе". Недавно Перес звонил вновь. Я хочу вернуться к работе в июне. В Испании и Англии прекрасные чемпионаты, однако остаться на Апеннинах – это тоже великолепно".
"Месси или Роналду? Один – величайший, другой – сильнейший. Криштиану… Мало кто атакует, как португалец. Его сила в том, что он заточен на победы".
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