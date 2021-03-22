Ученье - свет: игрок юношеской сборной Италии бросил футбол ради Гарварда

Зачастую футболисты мало времени уделяют образованию, но Алессандро Арлотти не таков.

18-летний итальянец родился в Ницце, а футболу обучался в школе "Монако". Тренеры его хвалили и прочили большое будущее, но парень успешно сдал экзамены и поступил в Гарвардский университет, сделав выбор в пользу учебы.

"Я получил очень много сообщений от разных людей. Они советуют мне хорошо подумать, объясняли, почему мой выбор неправильный. Это и товарищи по команде, и тренеры, и просто разные незнакомые люди в Instagram. Я пытаюсь им объяснить, почему так поступаю", - говорит Арлотти в интервью RMC Sport.

Справедливости ради, у Алессандро действительно есть задатки. Год назад, в возрасте 17 лет он перебрался из "Монако" U-19 в "Пескару", параллельно вызываясь в юношеские сборные Италии. В настоящее время на его счету 8 матчей (1 гол) за Италию U-17 и 3 матча за Италию U-18. Играет Арлотти на позиции атакующего хава.

Впрочем, вариант с учебой всегда был у него в голове благодаря брату Джанлуке - тот сейчас учится в Бостоне в Университете Массачусетса. Алессандро присоединится к нему в апреле - занятия стартуют в августе, но он намерен сперва подтянуть английский.

Арлотти соглашается, что если бы имел постоянное место в первой команде "Пескары", то, возможно, остался бы в футболе.

"Мне было очень сложно. Команда шла последней, поэтому я понимаю, почему они игнорировали молодых, им важно каждое очко в столь сложной ситуации. Будь у меня побольше времени, через 2-3 года я бы мог претендовать на место. Но мне некогда ждать".

Экзамены в Гарвард прошли в конце 2020 года дистанционно. Алессандро делал упор на литературу и математику. Сообщение о зачислении пришло ему по почте месяц назад.

"Я чувствовал, что не могу упустить такую возможность. Честно говоря, еще не знаю, чем хочу заниматься. Но первые два года в Гарварде довольно общие, и я уверен, что они помогут мне найти свой путь".

Футбол? Арлотти признает, что в глубине души хотел бы еще поиграть на высоком уровне. Но это уже не первоочередная цель. Университет Гарварда наряду с другими элитными вузами северо-востока США участвует в т.н. Лиге Плюща - в этом любительском соревновании, проводящемуся под эгидой NCAA, он и продолжит свои выступления.

"Мой брат рассказывает, что в США футбол гораздо менее техничен, но они все большие и спортивные. Он тоже играл в школе "Монако", потом за "Канны", так что понимает, что к чему. Он говорит мне, что американцы большие, прямо огромные, но очень слабы тактически".

На этом уровне Арлотти точно будет звездой, к гадалке не ходи. Но очевидно и то, что его главные жизненные баталии пройдут уже не на футбольных полях.