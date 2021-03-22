Заявка Малиновского, кошмар Ювентуса и Ромы. Итоги 28-го тура Серии А

Парма - Дженоа 1:2

Кротоне - Болонья 2:3

Специя - Кальяри 2:1

Интер - Сассуоло - не состоялся

Эллас Верона - Аталанта 0:2

Ювентус - Беневенто 0:1

Сампдория - Торино 1:0

Удинезе - Лацио 0:1

Фиорентина - Милан 2:3

Рома - Наполи 0:2

В 28-ом туре Серии А "Интер" не сумел выступить из-за изоляции, в Солнечном Дерби кто-то точно потерял бы очки. Поэтому борьба за Топ-4 и даже за Скудетто угрожала обостриться. Провал "Ювентуса" обострил её ещё больше. А вот провалы всех четырёх последних команд лиги вновь оставили их лишь друг с другом. Всё это - в сопровождении четырёх камбеков, из них трёх - окончательных. Весёлый тур.

"Рома" - "Наполи"

В сущности, ничего из ряда вон выходящего вчера в Риме не произошло. И в этом - главное разочарование от Солнечного Дерби команд, подошедших к нему с 50-ю очками каждая в разгар яростной битвы за зону Лиги Чемпионов. "Наполи" победил "Рому" в четвёртый раз в пяти последних очных матчах, в шестой раз в девяти. В целом он уже с 13-ю очками из 15-ти последних. "Нестабильная Рома" вышла на счёт 5:5 по победам и поражениям в 11-ти последних матчах лиги. Также она просто подтвердила неумение играть против Топ-7 Серии А - три ничьи и шесть поражений в девяти матчах против неё.

Маттео Скончерти из RAI даже не придал этому матчу особого значения, считая, что более знаковое и важное поражение "волки" потерпели от аутсайдера в Парме неделю тому.

Вот только уж слишком много поражений, слишком много негатива накапливается. Топ-4 начинает убегать. Жесты отчаяния семьи Фридкиных на трибунах во время матча не обещают ничего хорошего их подчинённому Паулу Фонсеке. В первом тайме его команда выглядела просто позорно, не боролась, постоянно теряла мяч у своих ворот под высоким прессингом. Первое отметил сам тренер, после матча несколько раз заявив об отсутствии характера, смелости, о боязни играть в таких матчах, тревоге. О втором говорил Лоренцо Пеллегрини. То есть, и ментально, и тактически команда была неготова.

"Наполи" даже особо не создавал, не извлекая пользы из этих ошибок. Тем не менее, забил дважды до перерыва, что выглядело абсолютно заслуженно. А во втором тайме, даже опасно откатившись назад, не был наказан. Второй тайм Фонсеке очень понравился, но и тогда главным было ощущение обречённости. Его команда просто не верила в способность вернуться. Разве что сумела выйти с 33-ёх процентов владения мячом по ходу первого на 52. С ужасным КПД. В протокол запишем, что она в который раз проиграла матч, в котором владела мячом больше. Но её проблемы гораздо глубже.

Проблемы в игре после матчей Лиги Европы, то есть усталость? Учитывая, что не выиграла уже шестой из семи последних матчей лиги, состоявшихся сразу же после матча ЛЕ, этот фактор важен. Но и он не главный.

"Наполи"? Он научился играть в гостях, добыл там третий хороший результат после пяти поражений подряд. Он нашёл солидность, прежде всего в обороне, но и в центре поля. Спокойствие, принесённое запретами интервью всех, молчанием президента Аурелио Де Лаурентиса (он лишь коротко похвалил команду в Твиттере за последние победы). Ему явно помогло долгожданное возвращение почти всех ведущих игроков. Дриса Мертенса, с дублем вышедшего на сто голов в Серии А за клуб, слишком долго не хватало. "Пришёл, увидел, Дрис". "Все дороги ведут к Дрису". Заголовки сайтов в Италии ясны.

"Наполи" ныне второй во внутренней таблице матчей между командами Топ-7 после "Интера". Он уже выглядит достойным Топ-4. До третьего места - лишь два очка.

"Ювентус" и "Милан"

"Ювентус" и "Милан" играли не друг против друга и даже в разных ситуациях. Первые - после отдыха в середине недели и дома против "Беневенто", не побеждавшего в 11-ти матчах подряд и близкого к зоне вылета. Вторые - после изнурительной битвы в четверг с очень обидным исходом, в гостях против "Фиорентины", разгромившей тот самый "Беневенто" в предыдущем туре. "Фиорентины", в гостях у которой "россонери" вырвали лишь один матч из предыдущих шести. Тем не менее, именно они, а не "бьянконери", вышли победителями в битве за второе место из этого тура. Практически прямой битве.

"Мы были вынуждены выцарапать со дна нашей бочки последние капли энергии, " - заявил Стефано Пиоли. Капель поначалу не хватало. В первые 55 минут сверхинтенсивного и сверхинтересного матча "Фиорентина" выглядела компактнее, организованнее, более уверенной в себе. Устроила камбек с несправедливого 1:2. Да ещё и с голом памятного мучителя "Милана" Франка Рибери. Гости казались на канатах. Но именно тогда нашли свой камбек на дне бочки. Именно тогда продемонстрировали характер, "желание победить любой ценой в этот напряжённый момент", как заявил Златан Ибрагимович.

Пропустивший очень много из-за травмы Исмаэль Беннасер вышел на замену и сразу же захватил центр поля, не забивавший с сентября в лиге Брахим Диас затолкал после подачи углового, Чалханоглу, также сильно сдавший из-за травмы, забил. Оборона отстояла. Центральный защитник Симон Кьер даже отдал два ассиста. А Ибра забил ещё в дебюте, став самым возрастным игроком в истории лиги с 15-ю голами. И ещё один рекорд - 12 побед в гостях за сезон. Больше "Милан" не добывал никогда. Выезд с "Сан Сиро" окрыляет его и находит в нём, казалось, несуществующие силы.

Бочка "Ювентуса" казалась не пустой. Он уже дал ответ на свой вылет из Еврокубков, легко победив в Кальяри, отдохнул. Андреа Пирло заявил, что обязан оказать давление на "Интер". Тем более - когда последний не мог играть. Тем более - против кризисного соперника, пропустившего 52 мяча в первых 27-ми турах, приехавшего с заезда на базу (что всегда говорит о кризисе) и без особых надежд. Филиппо Индзаги даже признал, что подготовил спич после поражения. В итоге ему пришлось на ходу придумывать спич о первой победе над "Юве" в истории клуба. О наибольшей победе в истории клуба.

21:7 по ударам по воротам и 73 процента владения мячом обманчивы. Это была позорная игра "Ювентуса". С потерями мяча под прессингом возле своей штрафной на уровне "Ромы", с разреженностью в центре поля, без тени мысли в атаке - лишь забросы и прорывы Роналду. При том, что Пирло бросил в бой с первых минут всех атакёров. Минут по десять реально хорошего давления в каждом тайме с шансами забить - катастрофически мало. А катастрофический пас опорника Артура вдоль линии своей штрафной лишь подытожил такое ужасное выступление. Подходящее команде, которая закончила сезон.

Пирло и спортивный директор Фабио Паратичи не стали отрицать очевидное. Говоря о плохом поражении во всех аспектах и повторив слово "плохо" несколько раз. "Нужно совершенно иное отношение к делу. Мы должны уважать футболки, которые надеваем, " - заявил тренер. Впрочем, слова уже давно не помогают. Возможно, поможет взгляд на турнирную таблицу. Ведь уже в следующем туре "Ювентус" может потерять место в Топ-4.

"Аталанта" и "Лацио"

Злость от вылета из Еврокубков помогла и "Аталанте". В команде постоянно говорили о желании реванша, о желании ответить сразу же в лиге, а осенью вернуться в Лигу Чемпионов и ответить вновь. Это помогло настроиться на потенциально очень тяжёлую битву с командой, которую называют "мини-"Аталантой". Полностью перекрыть её атаку (16:3 по ударам по воротам), задавить прессингом, найти два гола в первом тайме и затем спокойно плыть к победе. Что у бергамцев не всегда получается. "Я не помню их шансов. Мы были солидны, а это очень важно, " - заявил форвард Дуван Сапата.

В итоге не помешала даже чрезвычайная ситуация с латералями, заставившая Джан Пьеро Гасперини пойти на дикий для себя шаг. Он перешёл на схему 4-2-3-1 с центральными защитниками и центральными полузащитниками на флангах. Правду говоря, это помешало развить привычную угрозу с флангов. Вся угроза шла из центра, с помощью пасов вразрез, либо со стандартных положений. Но ведь голы принесли и те, и другие. А оборона была перекрыта отлично. Гасперини заявил, что по ходу матчей эта система уже применялись, так что не видел ничего необычного. И остался доволен выступлением.

"Аталанта" уже с шестью победами в семи последних матчах лиги. Привычный финальный спурт начинается, и даже ранее, чем обычно? Гасперини считает её аутсайдером в борьбе за Топ-4, но он просто пускает пыль в глаза. Она очень сильна.

"Лацио" должен был беспокоить даже не вылет от "Баварии", а состояние в лиге. Где были проиграны три матча из пяти (три подряд в гостях) и еле переигран дома "Кротоне". Как раз игра в Мюнхене Симоне Индзаги понравилась. А вот физическая мощь и форма "Удинезе", не проигравшего в пяти матчах подряд, его беспокоила. Хорошей игры в Удине точно нечего было ожидать. Потому мощным стартом, десятью ударами по воротам за 37 минут, отличным голом Марушича и работой Адама и других защитников наставник должен быть доволен. Есть матч в запасе, до Топ-4 шесть очков.

"Мы играли интенсивно в первый час игры, знали, что будем страдать в последние 20 минут и в целом я доволен игрой. "Удинезе" был четвёртым в таблице второго круга, а мы в среду играли против "Баварии". Все были настроены правильно".

Середняки и аутсайдеры

Матчи с участием середняков и аутсайдеров были весьма бурными. Наставник "Удинезе" Лука Готти сетовал на недостаточную твёрдость, в "Фиорентине" обвиняли судейство. Эти команды неплохи, должны вскоре обеспечить место в Серии А, но им не хватает класса. Как и "Вероне", которая уже с тремя победами подряд. Она растеряла свою интенсивность и ярость, а это очень опасно для неё. Зато "Дженоа" и "Болонья" проявили характер, устроив камбеки в гостях. Наставники обеих были взбешены из-за выступления подопечных в первом тайме, игра обеих не впечатлила. Но результаты есть.

По итогам тура четвёрка аутсайдеров вновь осталась далеко внизу. Серсе Косми после превращения 2:0 в 2:3 за 22 минуты и финального свистка долго сидел в отчаянии на скамье запасных, а затем говорил о тяжёлом психологическом ударе для "Кротоне". Роберто Д'Аверса в не меньшем отчаянии заявлял, что в таком матче даже равной борьбы не должно было быть, поскольку его "Парма" создала девять супершансов забить, а "Дженоа" - два. Он преувеличил, но результат и вправду несправедлив. Наставник "Торино" Давиде Никола говорит о парадоксе: "Это был один из лучших наших матчей".

Зато команды, которым в ближайшее время угрожало падение, победили. "Беневенто" добыл историческую и, казалось, невозможную победу. "Специя" выиграла битву за шесть очков после пяти матчей без побед. Она сумела не пропустить во время слабого дебюта, затем доминировала, забила, забила ещё в контратаке, вратарь Зут и линия офсайда не раз выручали её. Винченцо Итальяно признал панику подопечных в концовке матча, наставник "Кальяри" Леонардо Семпличи говорил о хорошей игре своих и убойных моментах. Тем ценнее победа. "Мы были обязаны начать побеждать, потому что нас догоняли".

Украинский след

В последнее время Малиновский добавляет. Три недели тому он забил красивый гол и успешно отыграл против "Сампдории", во вторник в Мадриде провёл хороший второй тайм. А вчера и вовсе был, пожалуй, лучшим игроком в Вероне. Его не остановила даже номинальная игра на правом фланге. Руслан помогал и там, а больше работал в центре. Большей частью - в глубине поля, конструируя атаки. И в тактическом плане, учитывая проблемы "Аталанты" на флангах, его работа была не менее важна, чем гол с пенальти и ассист выигранной воздушной дуэлью в центре поля и пасом на ход Сапате.

Руслан занял первое место по ударам по воротам на поле (три - штрафной в "стенку", пенальти и неточный из центра штрафной) и пасам под удары (пять, у всех остальных - не более одного). Также был вторым в команде среди игроков стартового состава по количеству передач и по проценту точных. Подавал штрафные и угловые. С углового и состоялся пенальти за игру рукой, который он и реализовал.

Оценки от прессы? "7" и "7.5". Кое-где он был признан лучшим на поле, кое-где - Сапата. Моё мнение - "7.5" и звание лучшего игрока матча.

Увеличение числа полузащитников на поле позволило Виктору Коваленко получить свои первые игровые минуты. Всего три. Он заменил именно соотечественника. Успел дважды потерять мяч, но и поборолся с защитником, тот плохо выбил, мяч попал к Иличичу. А Йосип с 20-ти метров пробил в перекладину.

Лучший игрок тура - Дрис Мертенс ("Наполи"). Его критически не хватало

Прорыв тура - Руслан Малиновский ("Аталанта"). Прорыв к значимой концовке сезона?

Разочарование тура - "Ювентус". Кошмар

Лучший вратарь тура - Лоренцо Монтипо ("Беневенто"). Не так много суперсейвов, как хладнокровия

Лучший тренер тура - Дженнаро Гаттузо ("Наполи"). Блистает в тишине