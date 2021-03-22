Андреа Пирло рискует потерять пост тренера Ювентуса

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло может покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.

По информации Football Italia со ссылкой на Tuttosport, специалист рискует потерять работу в межсезонье. Руководство клуба засомневалось в нём после последних результатов — "бьянконери" сенсационно вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив "Порту", а в последнем матче неожиданно проиграли на своём поле "Беневенто" в Серии А.

"Ювентус", набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.