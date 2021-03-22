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Неста уволен с поста главного тренера Фрозиноне
Специалист работал в клубе с 2019-го года
AP, LaPresse
Алессандро Неста 22 марта был уволен с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Фрозиноне", пишет официальный сайт команды. Вместе с ним клуб покинули и его помощники.
"Фрозиноне" выиграл лишь два матча из 18 последних и опустился на 12-е место в турнирной таблице Серии Б.
Alessandro Nesta sollevato dall’incarico— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) March 22, 2021
➡️ https://t.co/rWwGdlEt1b pic.twitter.com/F0sHcy7YBw
Экс-защитник "Милана" и сборной Италии Неста возглавлял "Фрозиноне" с июня 2019 года.
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