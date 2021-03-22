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Неста уволен с поста главного тренера Фрозиноне

Италия
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Специалист работал в клубе с 2019-го года

Неста уволен с поста главного тренера Фрозиноне

AP, LaPresse

Новина українською

Алессандро Неста 22 марта был уволен с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Фрозиноне", пишет официальный сайт команды. Вместе с ним клуб покинули и его помощники.

"Фрозиноне" выиграл лишь два матча из 18 последних и опустился на 12-е место в турнирной таблице Серии Б.

Экс-защитник "Милана" и сборной Италии Неста возглавлял "Фрозиноне" с июня 2019 года.

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В статье: Алессандро Неста Фрозиноне
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