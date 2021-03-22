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Лидер Милана заявил о желании играть за Галатасарай
Давит на свой клуб
Турецкий плеймейкер итальянского "Милана" Хакан Чалганоглу не исключает переезда в турецкий "Галатасарай".
Накануне игрок прибыл в Турцию, присоединился к своей национальной сборной. Телевидение взяло интервью у него в Стамбуле и Чалганоглу признался о возможном переезде в столицу.
Я надеюсь, что в будущем буду играть за "Галатасарай". Почему нет? Я сделал тату со львом, потому что болею за "Галатасарай", - цитирует 27-летнего игрока Football Italia.
Контракт турецкого игрока с "Миланом" истекает в конце сезона, но "россонери" уверены, что достигнут согласия по Чалханоглу в течение ближайших нескольких недель.
Агент Хакана встречался с директорами клуба в прошлом месяце, но они до сих пор не согласовали сумму зарплаты.
В то же время услугами Чалханоглу интересуются "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
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