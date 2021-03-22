  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лидер Милана заявил о желании играть за Галатасарай
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Милана заявил о желании играть за Галатасарай

Италия
(1 голосов)

Давит на свой клуб

Лидер Милана заявил о желании играть за Галатасарай

Новина українською

Турецкий плеймейкер итальянского "Милана" Хакан Чалганоглу не исключает переезда в турецкий "Галатасарай".

Накануне игрок прибыл в Турцию, присоединился к своей национальной сборной. Телевидение взяло интервью у него в Стамбуле и Чалганоглу признался о возможном переезде в столицу.

Я надеюсь, что в будущем буду играть за "Галатасарай". Почему нет? Я сделал тату со львом, потому что болею за "Галатасарай", - цитирует 27-летнего игрока Football Italia.

Контракт турецкого игрока с "Миланом" истекает в конце сезона, но "россонери" уверены, что достигнут согласия по Чалханоглу в течение ближайших нескольких недель.

Читайте такжеСерия А. Провал Ювентуса дома против Беневенто, Милан с трудом, но воспользовался

Агент Хакана встречался с директорами клуба в прошлом месяце, но они до сих пор не согласовали сумму зарплаты.

В то же время услугами Чалханоглу интересуются "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Турция Хакан Чалханоглу Галатасарай (Стамбул) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...