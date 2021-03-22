Лидер Милана заявил о желании играть за Галатасарай

Турецкий плеймейкер итальянского "Милана" Хакан Чалганоглу не исключает переезда в турецкий "Галатасарай".

Накануне игрок прибыл в Турцию, присоединился к своей национальной сборной. Телевидение взяло интервью у него в Стамбуле и Чалганоглу признался о возможном переезде в столицу.

Я надеюсь, что в будущем буду играть за "Галатасарай". Почему нет? Я сделал тату со львом, потому что болею за "Галатасарай", - цитирует 27-летнего игрока Football Italia.

Контракт турецкого игрока с "Миланом" истекает в конце сезона, но "россонери" уверены, что достигнут согласия по Чалханоглу в течение ближайших нескольких недель.

Агент Хакана встречался с директорами клуба в прошлом месяце, но они до сих пор не согласовали сумму зарплаты.

В то же время услугами Чалханоглу интересуются "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".