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Главный тренер Фиорентины подал в отставку
Чезаре Пранделли в 10 матчах одержал лишь три победы
Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
Сегодня, 23 марта, стало известно, что специалист подал в отставку после поражения в матче 28-го тура итальянской Серии А с "Миланом" (2:3). Руководство "фиалок" её приняло.
Сообщалось, что "Фиорентину" вновь возглавит Джузеппе Якини, уволенный в ноябре прошлого года. В настоящее время клуб и тренер ведут переговоры.
"Фиорентина" в последних 10 матчах Серии А одержала лишь три победы. После 28 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 29 очков.
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