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Забронированные. В Ювентусе составили список игроков, которых хотят оставить в клубе
Без Дибалы и Криштиану Роналду
Стало известно, каких футболистов туринский "Ювентус" точно не продаст в летнее трансферное окно. В список «неприкасаемых» игроков не вошел португальский нападающий Криштиану Роналду.
Зато "Ювентус" точно не отпустит Федерико Кьеза, Деяна Кулусевски, Маттейса де Лигта, Артура и Данило летом, пишет Football Italia. "Ювентус" может расстаться со всеми другими игроками, если получит предложение, которое устроит клуб.
В случае, если продать Роналду не удастся, то, скорее всего, из "Ювентуса" уйдет Пауло Дибала. Срок действующего контракта аргентинца с клубом истекает летом 2022 года, а в этом сезоне он почти не играл за "Юве" из-за травм.
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