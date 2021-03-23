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Забронированные. В Ювентусе составили список игроков, которых хотят оставить в клубе

Италия
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Без Дибалы и Криштиану Роналду

Забронированные. В Ювентусе составили список игроков, которых хотят оставить в клубе

Новина українською

Стало известно, каких футболистов туринский "Ювентус" точно не продаст в летнее трансферное окно. В список «неприкасаемых» игроков не вошел португальский нападающий Криштиану Роналду.

Зато "Ювентус" точно не отпустит Федерико Кьеза, Деяна Кулусевски, Маттейса де Лигта, Артура и Данило летом, пишет Football Italia. "Ювентус" может расстаться со всеми другими игроками, если получит предложение, которое устроит клуб.

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В случае, если продать Роналду не удастся, то, скорее всего, из "Ювентуса" уйдет Пауло Дибала. Срок действующего контракта аргентинца с клубом истекает летом 2022 года, а в этом сезоне он почти не играл за "Юве" из-за травм.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пауло Дибала Матейс де Лигт
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