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Антонио Конте пригрозил руководству Интера
Если не будет усиления состава...
Фото: intermilano.ru/автор невідомий
Главный тренер постановил ультиматум руководству клуба. Антонио Конте может уйти с поста наставника миланского "Интера".
Дело в финансовых проблемах китайской компании Suning Holdings, которая владеет клубом, информирует Tuttosport.
Поэтому усиление состава летом находится под вопросом. В таком случае Конте может отказаться от работы с командой.
Итальянский тренер не против вернуться в Английскую Премьер-лигу. Но там среди топовых клубов зыбкой является тренерская позиция только в лондонском "Тоттенхэме".
Конте возглавляет "Интернационале" с лета 2019 года. Он пришел в команду с "Челси", где отработал 2 сезона, стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.
"Интер" Конте пока занимает 1 место в Серии А с 6-очковым отрывом от второй команды и еще и игрой в запасе.
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