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"Роналду привык побеждать в финалах ЛЧ". Мората – о потенциальном камбэке Криштиану в Реал
Альваро должен хорошо знать Криштиану
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Форвард "Ювентуса" Альваро Мората неоднозначно высказался о слухах по поводу ухода Криштиану Роналду из команды. Цитирует испанского нападающего издание Marca.
"Я не думаю, что все именно так, как об этом пишут в прессе. Он привык побеждать в финалах Лиги чемпионов, но все равно счастлив в туринской команде. Вернется ли он в "Реал"? Мы с вами сейчас говорим обо всем, кроме футбола".
После третьей подряд победы в Лиге чемпионов в составе мадридского гранда Криштиану Роналду стал первым игроком, который выиграл "ушастый" трофей 5 раз.
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