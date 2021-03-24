"Роналду привык побеждать в финалах ЛЧ". Мората – о потенциальном камбэке Криштиану в Реал

Форвард "Ювентуса" Альваро Мората неоднозначно высказался о слухах по поводу ухода Криштиану Роналду из команды. Цитирует испанского нападающего издание Marca.

"Я не думаю, что все именно так, как об этом пишут в прессе. Он привык побеждать в финалах Лиги чемпионов, но все равно счастлив в туринской команде. Вернется ли он в "Реал"? Мы с вами сейчас говорим обо всем, кроме футбола".