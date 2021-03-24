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"Роналду привык побеждать в финалах ЛЧ". Мората – о потенциальном камбэке Криштиану в Реал

Италия
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Альваро должен хорошо знать Криштиану

"Роналду привык побеждать в финалах ЛЧ". Мората – о потенциальном камбэке Криштиану в Реал

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

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Форвард "Ювентуса" Альваро Мората неоднозначно высказался о слухах по поводу ухода Криштиану Роналду из команды. Цитирует испанского нападающего издание Marca.

"Я не думаю, что все именно так, как об этом пишут в прессе. Он привык побеждать в финалах Лиги чемпионов, но все равно счастлив в туринской команде. Вернется ли он в "Реал"? Мы с вами сейчас говорим обо всем, кроме футбола".

После третьей подряд победы в Лиге чемпионов в составе мадридского гранда Криштиану Роналду стал первым игроком, который выиграл "ушастый" трофей 5 раз.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Альваро Мората Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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