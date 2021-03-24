  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. В Ювентусе сообщили о дальнейшей судьбе Роналду и Пирло
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ювентусе сообщили о дальнейшей судьбе Роналду и Пирло

Италия
(1 голосов)

Клуб рассчитывает на них в следующем сезоне

В Ювентусе сообщили о дальнейшей судьбе Роналду и Пирло

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед рассказал о дальнейшей судьбе нападающего команды Криштиану Роналду и главного тренера Андреа Пирло.

"Криштиану Роналду останется в "Ювентусе", он неприкасаемый. Помимо этого, Андреа Пирло останется нашим главным тренером на следующий сезон», - приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо в "Твиттере" со ссылкой на DAZN.

Напомним, что ранее была информация о том, что Пирло будет уволен, а Роналду покинет команду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Павел Недвед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Soccerladuma

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...