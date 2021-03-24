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В Ювентусе сообщили о дальнейшей судьбе Роналду и Пирло
Клуб рассчитывает на них в следующем сезоне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед рассказал о дальнейшей судьбе нападающего команды Криштиану Роналду и главного тренера Андреа Пирло.
"Криштиану Роналду останется в "Ювентусе", он неприкасаемый. Помимо этого, Андреа Пирло останется нашим главным тренером на следующий сезон», - приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо в "Твиттере" со ссылкой на DAZN.
Juventus vice president Pavel Nedved to DAZN: “Cristiano Ronaldo will stay at Juventus, he’s untouchable. Also, Andrea Pirlo will be our manager next season”. ⚪️⚫️ #Juventus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2021
Напомним, что ранее была информация о том, что Пирло будет уволен, а Роналду покинет команду.
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