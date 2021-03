В Ювентусе сообщили о дальнейшей судьбе Роналду и Пирло

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед рассказал о дальнейшей судьбе нападающего команды Криштиану Роналду и главного тренера Андреа Пирло.

Juventus vice president Pavel Nedved to DAZN: “Cristiano Ronaldo will stay at Juventus, he’s untouchable. Also, Andrea Pirlo will be our manager next season”. ⚪️⚫️ #Juventus