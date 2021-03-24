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Гаттузо может перейти в один из клубов АПЛ

Италия
(1 голосов)

К тренеру присматривается Вулверхэмптон

Гаттузо может перейти в один из клубов АПЛ

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо может возглавить один из клубов английской Премьер-лиги, пишет Football Italia.

По информации источника, 43-летний специалист, который с большой долей вероятности покинет нынешнюю команду по окончании сезона, может стать главным тренером "Вулверхэмптона". Сообщается, что в услугах Гаттузо также заинтересован "Лацио".

Гаттузо возглавляет "Наполи" с 2019 года. Команда из Неаполя занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 53 очками в 27 матчах.

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В статье: Дженнаро Гаттузо
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