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Гаттузо может перейти в один из клубов АПЛ
К тренеру присматривается Вулверхэмптон
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо может возглавить один из клубов английской Премьер-лиги, пишет Football Italia.
По информации источника, 43-летний специалист, который с большой долей вероятности покинет нынешнюю команду по окончании сезона, может стать главным тренером "Вулверхэмптона". Сообщается, что в услугах Гаттузо также заинтересован "Лацио".
Гаттузо возглавляет "Наполи" с 2019 года. Команда из Неаполя занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 53 очками в 27 матчах.
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