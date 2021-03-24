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Милан предложил Доннарумме новый контракт
Теперь осталось подождать решения игрока
"Милан" сделал очередное предложение голкиперу Джанлуиджи Доннарумме о продлении контракта, пишет Football Italia. Ранее вратарь отклонял предложеня клуба. Его контракт с "россонери" истекает в конце сезона.
"Милан" предложил Доннарумме новое соглашение с зарплатой 8 млн евро в год. В ближайшее время состоится встреча руководства "россонери" с агентом игрока Мино Райолой.
В текущем сезоне 22-летний голкипер сыграл 38 матчей во всех турнирах, 10 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.
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