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Недвед рассказал, почему Аллегри и Сарри ушли из Ювентуса
Никаких конфликтов не было
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед рассказал о причинах ухода из клуба тренеров Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.
"Сарри — выдающийся профессионал и невероятный тренер. У нас были хорошие отношения, но не было условий для продолжения сотрудничества. Это было совместное решение.
С Аллегри мы провели несколько фантастических лет. Он написал историю в "Ювентусе", мы расстались естественным образом. Сожалений нет", — цитирует Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN.
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fabo7002
24.03.2021 в 18:49
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