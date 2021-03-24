Недвед рассказал, почему Аллегри и Сарри ушли из Ювентуса

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед рассказал о причинах ухода из клуба тренеров Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.

"Сарри — выдающийся профессионал и невероятный тренер. У нас были хорошие отношения, но не было условий для продолжения сотрудничества. Это было совместное решение.

С Аллегри мы провели несколько фантастических лет. Он написал историю в "Ювентусе", мы расстались естественным образом. Сожалений нет", — цитирует Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN.