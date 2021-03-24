  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Недвед рассказал, почему Аллегри и Сарри ушли из Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Недвед рассказал, почему Аллегри и Сарри ушли из Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Никаких конфликтов не было

Недвед рассказал, почему Аллегри и Сарри ушли из Ювентуса

Новина українською

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед рассказал о причинах ухода из клуба тренеров Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.

"Сарри — выдающийся профессионал и невероятный тренер. У нас были хорошие отношения, но не было условий для продолжения сотрудничества. Это было совместное решение.

С Аллегри мы провели несколько фантастических лет. Он написал историю в "Ювентусе", мы расстались естественным образом. Сожалений нет", — цитирует Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Павел Недвед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo7002
24.03.2021 в 18:49
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...