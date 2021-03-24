Ювентус на лето ищет покупателя для контракта Пауло Дибалы

Итальянский "Ювентус" отказывается поднимать зарплату аргентинскому легионеру-нападающему Пауло Дибале.

Подписание нового соглашения не будет и игрок покинет команду уже этим летом, информирует Football Italia.

Ведь действующее соглашение игрока действует до июня 2022 и продажа его контракта будет необходимой, чтобы избежать отъезда Дибалы свободным агентом.

Предложенная прошлым летом зарплата в 10 млн евро за сезон, и дополнительные бонусы - единственное предложение в переговорах со стороны клуба. Дибала и его агент уже отклонили ее в начале сезона.

В этом сезоне в составе "Ювентуса" Дибала провел 16 поединков (11 - в Серии А, 5 - в Лиге чемпионов), отличился 3 голами, отдал 2 передачи, завершившиеся голами.