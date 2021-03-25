Криштиану Роналду потребует от руководства Ювентуса усиления состава

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду останется в итальянском гранде. Португальский исполнитель отработает до конца свой трудовой договор, об этом сообщает издание Marca со ссылкой на итальянские La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport.

В мае 36-летний CR7 встретится с боссами "Юве", чтобы обсудить дальнейшее развитие проекта. Отмечается, что Криштиану потребует от руководства солидного усиления состава и активной работы на трансферном рынке ради конкурентоспособности во всех соревнованиях.

Напомним, текущий контракт Роналду со "Старой синьорой" истекает летом 2022 года.