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Криштиану Роналду потребует от руководства Ювентуса усиления состава

Италия
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Криштиану Роналду потребует от руководства Ювентуса усиления состава

Фото: TPR Sport

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Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду останется в итальянском гранде. Португальский исполнитель отработает до конца свой трудовой договор, об этом сообщает издание Marca со ссылкой на итальянские La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport.

В мае 36-летний CR7 встретится с боссами "Юве", чтобы обсудить дальнейшее развитие проекта. Отмечается, что Криштиану потребует от руководства солидного усиления состава и активной работы на трансферном рынке ради конкурентоспособности во всех соревнованиях.

Напомним, текущий контракт Роналду со "Старой синьорой" истекает летом 2022 года.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
Marca

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