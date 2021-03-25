Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Лацио U19 погиб в авиакатастрофе
3 дня назад футболист отпраздновал свое 19-летие
Фото: thelaziali.com
Полузащитник молодежной команды "Лацио" Даниэль Гуерини погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает твиттер итальянского клуба.
Трагедия произошла в среду.
По данным итальянской газеты, Gazetta dello Sport Гуерини вместе с двумя друзьями ехали в Рим и столкнулись с другой машиной. Футболист погиб на месте, а его спутников госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель другой машины также был доставлен в больницу, но с менее серьезными травмами.
Стоит отметить, что 21 марта (за три дня до гибели) футболист отпраздновал свое 19-летие.
С 2016 по 2021 годы хавбек поиграл на правах аренды за итальянские клубы – Торино, Фиорентина и СПАЛ. К "Лацио" Гуерини присоединился в январе 2021 и успел сыграть 12 матчей за Примаверу.
Популярное сейчас
- Это не автогол: в УЕФА записали взятие ворот Льориса в актив Сергея Сидорчука
- Лидер сборной Франции усомнился в тактическом решении Дешама на матч с Украиной
- Матвиенко - лучший игрок сборной Украины в матче с Францией по версии WhoScored
- Легендарный Буффон записал видеообращение к Бущану - ВИДЕО
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО