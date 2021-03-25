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Полузащитник Лацио U19 погиб в авиакатастрофе

Италия
(1 голосов)

3 дня назад футболист отпраздновал свое 19-летие

Полузащитник Лацио U19 погиб в авиакатастрофе

Фото: thelaziali.com

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Полузащитник молодежной команды "Лацио" Даниэль Гуерини погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает твиттер итальянского клуба.

Трагедия произошла в среду.

По данным итальянской газеты, Gazetta dello Sport Гуерини вместе с двумя друзьями ехали в Рим и столкнулись с другой машиной. Футболист погиб на месте, а его спутников госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель другой машины также был доставлен в больницу, но с менее серьезными травмами.

Стоит отметить, что 21 марта (за три дня до гибели) футболист отпраздновал свое 19-летие.

С 2016 по 2021 годы хавбек поиграл на правах аренды за итальянские клубы – Торино, Фиорентина и СПАЛ. К "Лацио" Гуерини присоединился в январе 2021 и успел сыграть 12 матчей за Примаверу.

Полузащитник Лацио U19 погиб в авиакатастрофе - изображение 1

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В статье: Лацио (Рим) Даниэль Гуерини
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Источник:
Gazetta dello Sport

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