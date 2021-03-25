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Мората признался, что в Челси он был близок к депрессии
В лондонском клубе у Альваро не задалось
Форвард "Ювентуса" Альваро Мората рассказал о том, что во время выступления за "
"У меня никогда не было депрессии, надеюсь, никогда и не будет, но в тот период я был к ней близок. Не думаю, что к депрессии относятся с должным вниманием. Когда твоя голова работает не слишком хорошо, ты становишься худшим врагом для самого себя. В такой период ты всегда борешься сам с собой, что бы ты ни делал.
Работа с психологом может помочь. Даже в последние годы это не считалось нормой, но это неизбежно станет нормой. Если бы рядом со мной в первый сезон в "Челси" был такой профессионал, мне было бы лучше", — цитирует Морату El Mundo.
Напомним, что Мората выступал за "Челси" с лета 2017 по январь 2019 и выиграл с "синими" Кубок Англии.
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