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Интер намерен подписать очередного возрастного игрока

Италия
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Им стал Оливье Жиру

Интер намерен подписать очередного возрастного игрока

Новина українською

Оливье Жиру может продолжить карьеру в Серии А.

Как пишет Corriere dello Sport, форвард "Челси" близок к трансферу в "Интер". 35-летний француз возобновил переговоры с "нерадзурри" касаемо перехода. В данный момент стороны согласовывают условия личного контракта Жиру.

Сообщается, что игрок обойдется миланскому клубу в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету француза 4 гола в 14 матчах в рамках АПЛ.

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В статье: Оливье Жиру Интер (Милан)
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