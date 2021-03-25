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Интер намерен подписать очередного возрастного игрока
Им стал Оливье Жиру
Оливье Жиру может продолжить карьеру в Серии А.
Как пишет Corriere dello Sport, форвард "Челси" близок к трансферу в "Интер". 35-летний француз возобновил переговоры с "нерадзурри" касаемо перехода. В данный момент стороны согласовывают условия личного контракта Жиру.
Сообщается, что игрок обойдется миланскому клубу в 3 миллиона евро.
В текущем сезоне на счету француза 4 гола в 14 матчах в рамках АПЛ.
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