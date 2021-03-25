Интер намерен подписать очередного возрастного игрока

Оливье Жиру может продолжить карьеру в Серии А.

Как пишет Corriere dello Sport, форвард "Челси" близок к трансферу в "Интер". 35-летний француз возобновил переговоры с "нерадзурри" касаемо перехода. В данный момент стороны согласовывают условия личного контракта Жиру.

Сообщается, что игрок обойдется миланскому клубу в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету француза 4 гола в 14 матчах в рамках АПЛ.