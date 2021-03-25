Игрока Ромы присмотрели в Мадриде

Полузащитник итальянской "Ромы" Гонсало Вильяр может перебраться в Мадрид.

Подписать 23-летнего испанца хочет "Атлетико". Притом трансфер должен состоятся уже летом.

Вильяр стабильно выступает в Серии А, был игроком молодежной сборной Испании, за которую забил в матче Евро-2021 против Словении, сообщает Marca.

За итальянских "волков" Гонсало выступает с начала 2020 года. В этом сезоне Вильяр провел 36 матчей за "Рому".