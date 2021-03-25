Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрока Ромы присмотрели в Мадриде
Вернуть испанца в Испанию
Полузащитник итальянской "Ромы" Гонсало Вильяр может перебраться в Мадрид.
Подписать 23-летнего испанца хочет "Атлетико". Притом трансфер должен состоятся уже летом.
Вильяр стабильно выступает в Серии А, был игроком молодежной сборной Испании, за которую забил в матче Евро-2021 против Словении, сообщает Marca.
За итальянских "волков" Гонсало выступает с начала 2020 года. В этом сезоне Вильяр провел 36 матчей за "Рому".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна после офсайда
- Это не автогол: в УЕФА записали взятие ворот Льориса в актив Сергея Сидорчука
- Лидер сборной Франции усомнился в тактическом решении Дешама на матч с Украиной
- Легендарный Буффон записал видеообращение к Бущану - ВИДЕО
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...