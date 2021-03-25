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Это уже не футбол. Игрок сборной Италии шокировал жестоким фолом на молодежном ЧЕ
А что будет на взрослом?
Фото: Спортс.ру/автор невідомий
Опорный полузащитник "Милана" и молодежной сборной Италии Сандро Тонали на 84 минуте поединка с Чехией (1:1) "отличился" грязным фолом и тут же был удален арбитром.
Тонали пытался забрать мяч у нападающего чехов Ондржея Шашинки и ударил его в спину, а потом в живот.
Когда чех упал, Тонали дважды наступил ему бутсами на щиколотку - по разу каждой ногой.
Все это происходило на глазах у бокового и главного судьи поединка.
Уже на добавленных минутах в составе сборной Италии был удален и Рикардо Маркицца, поэтому "Скуадра адзурра" завершала поединок вдевятером.
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