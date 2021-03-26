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Маркизио вспомнил, кто из ключевых игроков Реала был близок к переходу в Ювентус 11 лет назад

Италия
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Клаудио на связи

Маркизио вспомнил, кто из ключевых игроков Реала был близок к переходу в Ювентус 11 лет назад

Фото: WTN

Новина українською

Экс-полузащитник туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио отметил, что форвард "Реала" Карим Бензема мог переехать в Италию в 2010 году. Приводит слова бывшего хавбека Football Italia со ссылкой на Cronache di Spogliatoio.

"Действительно, Бензема был близок к переходу в "Ювентус", тогда команду тренировал Чиро Феррара. У Карима плохо складывалось в Мадриде, "сливочные" хотели продать либо его, либо Игуаина".

"Да, они оба остались, но через несколько лет Гонсало переехал в Неаполь. Бензема реально был очень близок к переходу в "Ювентус" в 2010-м, но, увы, этого не случилось, хотя все шансы были".

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В статье: Карим Бензема Клаудио Маркизио Ювентус (Турин) Реал (Мадрид)
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Источник:
Football Italia

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