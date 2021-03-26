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Маркизио вспомнил, кто из ключевых игроков Реала был близок к переходу в Ювентус 11 лет назад
Клаудио на связи
Фото: WTN
Экс-полузащитник туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио отметил, что форвард "Реала" Карим Бензема мог переехать в Италию в 2010 году. Приводит слова бывшего хавбека Football Italia со ссылкой на Cronache di Spogliatoio.
"Действительно, Бензема был близок к переходу в "Ювентус", тогда команду тренировал Чиро Феррара. У Карима плохо складывалось в Мадриде, "сливочные" хотели продать либо его, либо Игуаина".
"Да, они оба остались, но через несколько лет Гонсало переехал в Неаполь. Бензема реально был очень близок к переходу в "Ювентус" в 2010-м, но, увы, этого не случилось, хотя все шансы были".
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