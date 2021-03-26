Поддельные COVID-тесты. Лацио едва спасся от потери очков за нарушение COVID-протокола

Римский "Лацио" оштрафован на 150 000 евро за нарушение протоколов COVID-19 в октябре и ноябре 2020 года.

Президент римского клуба Клаудио Лотито в связи с этим делом отстранен на 7 месяцев, врачи команды Фабио Родиа и Иво Пульчини - на 12 месяцев, сообщает La Gazetta dello Sport.

Расследование было начато осенью 2020 в связи с тем, что между результатами тестирования игроков "Лацио" на коронавирус перед матчами Лиги чемпионов и матчами Серии А возникли разногласия.

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Дело в том, что положительные результаты тестирования игроков не были доведены до местных органов здравоохранения. В связи с делом была изучена деятельность лаборатории в Салерно, занимавшейся проверками. Изучены инциденты от 27 октября и 3 ноября.

Представители "Лацио" утверждали, что виновато медучреждение. Однако именно из-за нарушения порядка сообщений органов здравоохранения, а также игнорированием требований в части карантина материалы по "Лацио", его президента Клаудио Лотито, представителей медицинского штаба клуба были переданы в дисциплинарную комиссию.

Римлян могли наказать техническими поражениями в матчах с "Ювентусом" и "Торино" или снятием очков, но в итоге клуб отделался штрафом. "Лацио", не согласен с решением и обещает его обжаловать.