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Палец помешает Калиду Кулибали помочь сборной Сенегала и Наполи
Выбыл ненадолго
Центральный защитник неапольского "Наполи" Калиду Кулибали вывихнул палец во время тренировок со сборной Сенегала. Он пропустит несколько матчей квалификации на Кубок африканских наций.
Calciomercato.com сообщает, что травма не является сложной, но медицинский персонал Сенегала будет контролировать процесс восстановления.
Сегодня Кулибали не играл с Конго, а 30 марта может пропустить поединок с Королевством Есватини (бывший Свазиленд).
В Серии А 29-летний футболист не сыграет с "Кротоне" 3 апреля. Возвращение Кулибали на поле запланировано на 7 апреля, когда "партенопеи" сыграют перенесенный матч против "Ювентуса".
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