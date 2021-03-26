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Хавбек молодежной сборной Италии получил дисквалификацию за свой невероятно жестокий фол

Италия
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Всего - трое дисквалифицированных

Хавбек молодежной сборной Италии получил дисквалификацию за свой невероятно жестокий фол

Фото: sports.ru/автор невідомий

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УЕФА дисквалифицировал опорного полузащитника сборной Италии U-21 Сандро Тонали на три матча после его удаления в поединке молодежного чемпионата Европы с Чехией (1:1).

На 84-й минуте Тонали получил прямую красную карточку за очень жестокий фол на игроке соперника - он дважды специально стал шипами на ногу игроку, который лежал.

По одному поединку дисквалификации получили Риккардо Маркицци и Маттео Габбиа.

Завтра, 27 марта, в Италии поединок группового этапа с Испанией, а 30 марта - со Словенией.

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В статье: Италия U-21 Сандро Тонали
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