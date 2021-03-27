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Кулибали получил травму в расположении сборной Сенегала

Италия
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Калиду вывихнул палец

Кулибали получил травму в расположении сборной Сенегала

Новина українською

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали вывихнул палец во время тренировки сборной Сенегала.

Ситуация не выглядит серьёзной, но 29-летний игрок теперь находится под вопросом на ближайшие матчи национальной команды.

Кулибали пропустит сегодняшнюю игру проти Конго из-за дисквалификации, а также вероятно не сыграет с Эсватини 30 марта.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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