Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кулибали получил травму в расположении сборной Сенегала
Калиду вывихнул палец
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали вывихнул палец во время тренировки сборной Сенегала.
Ситуация не выглядит серьёзной, но 29-летний игрок теперь находится под вопросом на ближайшие матчи национальной команды.
Кулибали пропустит сегодняшнюю игру проти Конго из-за дисквалификации, а также вероятно не сыграет с Эсватини 30 марта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Козловский – о продаже Кухаревича: Открыли двери в европейский футбол для наших игроков
- Виллиан назвал худший этап своей карьеры
- Новый Роман. Сборной нужен бомбардир Яремчук
- Легендарный Буффон записал видеообращение к Бущану - ВИДЕО
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...