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У Милана вновь возникли проблемы по новому контракту Доннаруммы из-за агента
Мино Райола не хочет идти на уступки
У "Милана" вновь возникли проблемы по продлению контракта с Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Соглашение 22-летнего кипера с "россонери" истекает по окончанию сезона, что ещё больше обостряет положение.
"Милан" предложил Джиджи 5-летний контракт с окладом в 8 миллионов евро за сезон. Из-за непростого финансового положения это максимум, который может предложить клуб.
Однако агент игрока Мино Райола настаивает на 10 млн в год, более коротком контракте, пункте о клаусуле и увеличении комиссионных для самого Райолы.
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