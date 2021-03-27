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У Милана вновь возникли проблемы по новому контракту Доннаруммы из-за агента

Италия
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Мино Райола не хочет идти на уступки

У Милана вновь возникли проблемы по новому контракту Доннаруммы из-за агента

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У "Милана" вновь возникли проблемы по продлению контракта с Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Соглашение 22-летнего кипера с "россонери" истекает по окончанию сезона, что ещё больше обостряет положение.

"Милан" предложил Джиджи 5-летний контракт с окладом в 8 миллионов евро за сезон. Из-за непростого финансового положения это максимум, который может предложить клуб.

Однако агент игрока Мино Райола настаивает на 10 млн в год, более коротком контракте, пункте о клаусуле и увеличении комиссионных для самого Райолы.

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В статье: Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма
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