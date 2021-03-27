Ювентус готов подписать бывшего игрока Милана

Туринский "Ювентус" ведет переговоры на счет трансфера полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Бьянконери предложили 23-летнему игроку пятилетний контракт. Сейчас "Ювентус" продолжает работать над заключением соглашения с "Сассуоло", которые просят за хавбека 40 млн евро. Также отмечается, что туринцы хотят включить в соглашение 20-летнего полузащитника Николо Фаджоли, в активе которого только 20 минут в нынешней Серии А.

В 2016-2018 гг. Локателли сыграл 63 матча в составе "Милана". Сезон 2018-2019 гг. футболист провел в аренде за "Сассуоло", а затем был продан "черно-зеленым" за 12,5 млн евро.

Также Николо Скира сообщил, что генеральный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи хочет подписать полузащитника "Ромы" Николо Дзаньйоло, однако "волки" не собираются отпускать игрока.