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Ювентус готов подписать бывшего игрока Милана
Также Паратичи следит за Дзаньйоло
transfermarkt.com/Автор невідомий
Туринский "Ювентус" ведет переговоры на счет трансфера полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Бьянконери предложили 23-летнему игроку пятилетний контракт. Сейчас "Ювентус" продолжает работать над заключением соглашения с "Сассуоло", которые просят за хавбека 40 млн евро. Также отмечается, что туринцы хотят включить в соглашение 20-летнего полузащитника Николо Фаджоли, в активе которого только 20 минут в нынешней Серии А.
В 2016-2018 гг. Локателли сыграл 63 матча в составе "Милана". Сезон 2018-2019 гг. футболист провел в аренде за "Сассуоло", а затем был продан "черно-зеленым" за 12,5 млн евро.
Также Николо Скира сообщил, что генеральный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи хочет подписать полузащитника "Ромы" Николо Дзаньйоло, однако "волки" не собираются отпускать игрока.
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