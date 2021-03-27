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Миколенко находится в лонглисте Интера – СМИ

Италия
(2 голосов)

"Нерадзурри" подыскивают нового левого латераля

Миколенко находится в лонглисте Интера – СМИ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Приобретение нового левого латераля – приоритетная цель "Интера" на летнее трансферное окно.

Летом клуб покинет ветеран Эшли Янг. Кроме него на позиции имеются Маттео Дармиан и Иван Перишич – надежная оборонительная опция и остроатакущая. Конте же хочет подписать более сбалансированного игрока, который был бы полезен на обеих половинах поля.

По информации Tuttosport, целью номер один на позиции для "Интера" является Робин Гозенс из "Аталанты". Однако его стоимость может помешать осуществлению сделки.

Также в шортлист клуба входят Маркос Алонсо и Эмерсон из "Челсси", Филип Костич из "Айнтрахта" и Дэнни Роуз из "Тоттенхэма".

Также "нерадзурри" просматривают и игроков на перспективу, включая Виталия Миколенко ("Динамо"), Оуэна Вейндала (АЗ) и Ноа Каттербаха из "Кельна".

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В статье: Интер (Милан) Виталий Миколенко
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.03.2021 в 16:14
Суркис доведёт этот лонг-лист до бесконечность-листа.
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Водитель трамвая (Бухарест)
27.03.2021 в 16:13
Снова эта санта-барбара о продаже лидер команды в италию не менее чем за 80 млн :)
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+1
-2
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Просто Квашин (Харьков)
27.03.2021 в 17:09
гамадрил олексин
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
27.03.2021 в 15:52
Мыколенко должен быть как минимум вторым в то списке,после Гозенса!!!
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+2
-1


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