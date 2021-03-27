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Миколенко находится в лонглисте Интера – СМИ
"Нерадзурри" подыскивают нового левого латераля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Приобретение нового левого латераля – приоритетная цель "Интера" на летнее трансферное окно.
Летом клуб покинет ветеран Эшли Янг. Кроме него на позиции имеются Маттео Дармиан и Иван Перишич – надежная оборонительная опция и остроатакущая. Конте же хочет подписать более сбалансированного игрока, который был бы полезен на обеих половинах поля.
По информации Tuttosport, целью номер один на позиции для "Интера" является Робин Гозенс из "Аталанты". Однако его стоимость может помешать осуществлению сделки.
Также в шортлист клуба входят Маркос Алонсо и Эмерсон из "Челсси", Филип Костич из "Айнтрахта" и Дэнни Роуз из "Тоттенхэма".
Также "нерадзурри" просматривают и игроков на перспективу, включая Виталия Миколенко ("Динамо"), Оуэна Вейндала (АЗ) и Ноа Каттербаха из "Кельна".
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