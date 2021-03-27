Манчини: Италия всегда должна исходить из концепции атаки, а не защиты

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини высказался перед матчем против команды Болгарии в рамках отбора на Чемпионат мира 2022.

"Внесем изменения в состав, но пока не знаем, сколько. Все будет зависеть от того, в каком состоянии находятся ребята. Каждый матч сложен, все игры должны проходить с максимальной концентрацией. Мы здесь, чтобы побеждать. История показывает, что Италия никогда не побеждала в Болгарии, а это значит, что играть здесь нелегко.

Если сравнивать с Северной Ирландией, Болгария не в такой физической форме, но у них лучше техника владения мячом. Надо понимать, что мы не та команда, которая может просто контролировать такую ​​игру. Мы всегда должны исходить из концепции атаки, а не защиты.

Мы провели хороший первый тайм с Северной Ирландией, во второй половине пытались контролировать игру, но я не стал бы заходить так далеко, говоря, что у нас был плохой тайм. Просто дела шли не так хорошо, как в предыдущих матчах", – рассказал итальянец.