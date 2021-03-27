Руководство Интера заинтересовано в трансфере Муриэля

Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Интер" рассматривает вариант с покупкой у "Аталанты" нападающего Луиса Муриэля.

По информации источника, генеральный директор "нерадзурри" Беппе Маротта, а также спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио считают, что 29-летний форвард - приоритетная цель клуба на летнее трансферное окно.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте также заинтересован в игровых качествах колумбийца. Контракт Луиса с "Аталантой" действует до конца сезона 2022/23. По данным итальянских СМИ трансфер Муриэля обойдется в 25-30 млн евро.

В нынешней кампании Серии А Луис Муриэль провел 26 матчей, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей.