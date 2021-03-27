Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство Интера заинтересовано в трансфере Муриэля
Конте также хотел бы иметь в составе Луиса
123
Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Интер" рассматривает вариант с покупкой у "Аталанты" нападающего Луиса Муриэля.
По информации источника, генеральный директор "нерадзурри" Беппе Маротта, а также спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио считают, что 29-летний форвард - приоритетная цель клуба на летнее трансферное окно.
Главный тренер "Интера" Антонио Конте также заинтересован в игровых качествах колумбийца. Контракт Луиса с "Аталантой" действует до конца сезона 2022/23. По данным итальянских СМИ трансфер Муриэля обойдется в 25-30 млн евро.
В нынешней кампании Серии А Луис Муриэль провел 26 матчей, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей.
Популярное сейчас
- Вторая лига. Диназ сохраняет лидерство, первая победа Балкан с сентября - обзор субботних матчей 14-го тура
- Динамо Киев - Динамо Бухарест: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Украина U-21 - Узбекистан U-21: видеотрансляция матча
- В Ювентусе сообщили о дальнейшей судьбе Роналду и Пирло
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО