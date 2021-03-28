Агент: Бакайоко может остаться в Наполи

Агент Тьемуэ Бакайоко прокомментировал будущее своего клиента.

"Будущее Тьемуэ не связано с будущим тренера. У него хорошие отношения с тренером, но когда начнутся переговоры с клубом, чтобы остаться в Наполи, посмотрим.

Сейчас он сосредоточен на том, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Никаких переговоров с клубом по его контракту пока не было. Останется он в Наполи или нет, не зависит от судьбы Гаттузо. Он счастлив в Неаполе", — цитирует брата и агента игрока Абдулая Бакайоко Goal .