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Агент: Бакайоко может остаться в Наполи
Тьемуэ продолжает скитаться по арендам
Агент Тьемуэ Бакайоко прокомментировал будущее своего клиента.
"Будущее Тьемуэ не связано с будущим тренера. У него хорошие отношения с тренером, но когда начнутся переговоры с клубом, чтобы остаться в Наполи, посмотрим.
Сейчас он сосредоточен на том, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Никаких переговоров с клубом по его контракту пока не было. Останется он в Наполи или нет, не зависит от судьбы Гаттузо. Он счастлив в Неаполе", — цитирует брата и агента игрока Абдулая Бакайоко Goal .
Бакайоко выступает за "Наполи" на правах аренды из "Челси". Инициатором его приглашения был Гаттузо, ранее сотрудничавший с французом в "Милане", но всё идёт к тому, что летом Дженнаро покинет клуб.
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