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Агент: Бакайоко может остаться в Наполи

Италия
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Тьемуэ продолжает скитаться по арендам

Агент: Бакайоко может остаться в Наполи

Новина українською

Агент Тьемуэ Бакайоко прокомментировал будущее своего клиента.

"Будущее Тьемуэ не связано с будущим тренера. У него хорошие отношения с тренером, но когда начнутся переговоры с клубом, чтобы остаться в Наполи, посмотрим.

Сейчас он сосредоточен на том, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Никаких переговоров с клубом по его контракту пока не было. Останется он в Наполи или нет, не зависит от судьбы Гаттузо. Он счастлив в Неаполе", — цитирует брата и агента игрока Абдулая Бакайоко Goal .

Бакайоко выступает за "Наполи" на правах аренды из "Челси". Инициатором его приглашения был Гаттузо, ранее сотрудничавший с французом в "Милане", но всё идёт к тому, что летом Дженнаро покинет клуб.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Тьемуе Бакайоко
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