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Милан сможет потратить летом 100 млн евро на трансферы
Кругленькая сумма
Итальянский "Милан" сможет потратить 100 млн евро летом на трансферы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Росонери" смогли сэкономить в январе. Также руководство клуба надеется на средства за квалификацию в групповой этап Лиги Чемпионов, а также хочет сэкономить на зарплатах игроков, которых продадут летом.
Приоритетным трансфером на данный момент является выкуп центрального защитника Фикайо Томори, который в январе присоединился на правах аренды из "Челси". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 20 млн евро, хотя в контракте предусмотрен возможный выкуп за 25 млн евро. "Милан" попытается снизить цену, но даже если не удастся, то у него будет достаточно средств для осуществления этого трансфера.
Златан Ибрагимович и Марио Манджукич продолжат контракты с клубом, которые завершаются в конце сезона. Добавим, что у хорвата эта функция произойдет автоматически, если команда выйдет в ЛЧ.
Ведутся также переговоры на счет продления соглашений с Доннаруммой и Чалханоглу. Если с ними не удастся договориться, то на смену им уже присмотрели Николу Влашича (ЦСКА), Пьерлуиджи Голлини (Аталанта) и Майка Меньяна (Лилль).
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