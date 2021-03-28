Милан сможет потратить летом 100 млн евро на трансферы

Итальянский "Милан" сможет потратить 100 млн евро летом на трансферы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Росонери" смогли сэкономить в январе. Также руководство клуба надеется на средства за квалификацию в групповой этап Лиги Чемпионов, а также хочет сэкономить на зарплатах игроков, которых продадут летом.

Приоритетным трансфером на данный момент является выкуп центрального защитника Фикайо Томори, который в январе присоединился на правах аренды из "Челси". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 20 млн евро, хотя в контракте предусмотрен возможный выкуп за 25 млн евро. "Милан" попытается снизить цену, но даже если не удастся, то у него будет достаточно средств для осуществления этого трансфера.

Златан Ибрагимович и Марио Манджукич продолжат контракты с клубом, которые завершаются в конце сезона. Добавим, что у хорвата эта функция произойдет автоматически, если команда выйдет в ЛЧ.

Ведутся также переговоры на счет продления соглашений с Доннаруммой и Чалханоглу. Если с ними не удастся договориться, то на смену им уже присмотрели Николу Влашича (ЦСКА), Пьерлуиджи Голлини (Аталанта) и Майка Меньяна (Лилль).