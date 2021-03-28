Милан хочет выкупить защитника Ман Юнайтед за 12 млн евро

Итальянский "Милан" доволен выступлениями Диого Далота, который находится в команде на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", и готов осуществить полноценный трансфер игрока. Об этом сообщает Metro.

Правда, "росонери" хотят сбить цену и заплатить максимум 12 млн евро. Английский клуб же хочет получить за трансфер 20 млн евро. Отметим, что в арендном соглашении не была указана опция о выкупе.

Далота высоко котируют в "Манчестер Юнайтед", а Жозе Моуриньо, во времена которого крайний защитник и перешел в "манкунианцев", считает его лучшим молодым талантом на своей позиции. В 2018 году "красные дьяволы" заплатили "Порту" за Диого 22 млн евро, при том, что оборонец провел всего восемь матчей за основную команду "драконов".

На данный момент "Ман Юнайтед" ожидает возвращения защитника, однако в английском клубе будет серьезная конкуренция: на обоих флангах обороны могут сыграть пять исполнителей. Fyu

В этом сезоне на счету 22-летнего португальца 24 матча во всех турнирах за "Милан", в которых он отметился двумя голами и двумя ассистами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро. Контракт Далота с "манкунианцами" действителен до лета 2023-го года.