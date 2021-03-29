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Вновь вояж за границу или перчатки на гвоздь? Буффон покинет Ювентус в мае

Италия
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Вновь вояж за границу или перчатки на гвоздь? Буффон покинет Ювентус в мае

Фото: Gazzetta / Автор – неизвестен

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Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может завершить профессиональную карьеру. Если у итальянца не будет достойных предложений касательно продолжения профессиональной карьеры, то он может повесить бутсы на гвоздь.

По информации итальянских СМИ, 43-летний вратарь хочет получать больше игрового времени, но согласен на статус второго голкипера. Буффон сыграл все четыре матча в Кубке Италии и был капитаном команды в двух поединках с "Интером" в полуфинале.

В составе "Юве" он провел в сумме 678 матчей. Ранее вратарь защищал цвета "Пармы" и "Пари Сен-Жермен".

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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Источник:
Football Italia

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