  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ибрагимович: Мало кто способен в 39 лет играть за клуб и сборную
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ибрагимович: Мало кто способен в 39 лет играть за клуб и сборную

Италия
(1 голосов)

Златан прокомментировал результаты матча с Косово

Ибрагимович: Мало кто способен в 39 лет играть за клуб и сборную

Новина українською

Нападающий сборной Швеции и "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал свою игру в матче против Косово в отборе ЧМ-2022 (3:0).

"Сейчас я в совершенно другом положении. Мне нечего доказывать. Мне ничего не остается в карьере, кроме как развлекаться. Я имею в виду, что мне 39 лет, а я играю в сборной и в "Милане". Немногие в моем возрасте на это способны", –цитирует Ибрагимовича Football Italia.

28 марта сборная Швеции победила Косово в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (3:0). 39-летний швед отдал голевую передачу в первом тайме.

Златан Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год. В марте 2021 года он вернулся в национальную команду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...