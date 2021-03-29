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Ибрагимович: Мало кто способен в 39 лет играть за клуб и сборную
Златан прокомментировал результаты матча с Косово
Нападающий сборной Швеции и "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал свою игру в матче против Косово в отборе ЧМ-2022 (3:0).
"Сейчас я в совершенно другом положении. Мне нечего доказывать. Мне ничего не остается в карьере, кроме как развлекаться. Я имею в виду, что мне 39 лет, а я играю в сборной и в "Милане". Немногие в моем возрасте на это способны", –цитирует Ибрагимовича Football Italia.
28 марта сборная Швеции победила Косово в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (3:0). 39-летний швед отдал голевую передачу в первом тайме.
Златан Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год. В марте 2021 года он вернулся в национальную команду.
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