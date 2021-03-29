Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус провел переговоры по поводу "нового Погба" из Аякса
Дебютировал в сборной в матчах с Латвией и Турцией
Фото: fcbarcelonanoticias
Финансовый директор "Ювентуса" Фабио Паратичи встречался в Милане с агентом Мино Райолой две недели назад, чтобы обсудить переход звезды "Аякса" Райана Гравенберха.
18-летний центральный полузащитник - давняя цель "Ювентуса". "Старая синьора" уже много лет следит за голландским полузащитником.
Он должен стать следующим Погба, и "Ювентус" провел переговоры о его скорейшем переходе, сообщает Calciomercato.com.
Контракт Гравенберха с "Аяксом" действует до июня 2023 года. Его трансфер, по данным Transfermarkt, стоит 28 млн евро.
Сейчас на его счету 50 игр за "Аякс" и 2 - в составе сборной Нидерландов.
Мино Райола является агентом нескольких игроков, связанных с "Ювентусом". Это, в частности, Поль Погба, Джиджи Доннарумма и Мойзе Кен, Матийс де Лигт и Федерико Бернардески.
Популярное сейчас
- Вся боль в одном фото. Эмоции Миколенко после привоза в матче с финнами
- Таки вперед в прошлое? Акценты зрителя на игре Украины с Финляндией
- (Анти) Герой футбольного дня. Виталий Миколенко
- Роксана Малиновская: Грыжа связана с нагрузками Гасперини. Руслан порой не может заснуть после тренировок
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО