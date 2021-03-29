Ювентус провел переговоры по поводу "нового Погба" из Аякса

Финансовый директор "Ювентуса" Фабио Паратичи встречался в Милане с агентом Мино Райолой две недели назад, чтобы обсудить переход звезды "Аякса" Райана Гравенберха.

18-летний центральный полузащитник - давняя цель "Ювентуса". "Старая синьора" уже много лет следит за голландским полузащитником.

Он должен стать следующим Погба, и "Ювентус" провел переговоры о его скорейшем переходе, сообщает Calciomercato.com.

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Контракт Гравенберха с "Аяксом" действует до июня 2023 года. Его трансфер, по данным Transfermarkt, стоит 28 млн евро.

Сейчас на его счету 50 игр за "Аякс" и 2 - в составе сборной Нидерландов.

Мино Райола является агентом нескольких игроков, связанных с "Ювентусом". Это, в частности, Поль Погба, Джиджи Доннарумма и Мойзе Кен, Матийс де Лигт и Федерико Бернардески.