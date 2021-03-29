Рома собирается избавиться сразу от 8 игроков - кто старше 30 лет

"Рома" планирует избавиться от своих игроков старше 30 лет - всех за исключением Криса Смолинга и Генриха Мхитаряна.

Тиагу Пинту и Дан Фридкинаре уже планируют команду на чемпионат Серии А сезона 2021-22.

Из команды точно уйдут вратарь Антонио Миранте, защитники Хуан Хесус и Бруно Перес. В июне истекает срок их контрактов. Итальянском голкиперу накануне предлагали новое соглашение, но его пребывание на "Стадио Олимпико" уже не является приоритетом для клуба. А бывший стоппер "Пармы" Хуан Хесус летом может перейти в "Милан".

Еще трое игроков, Федерико Фацио, Давиде Сантон и Хавьер Пасторе, также рассматривают другие варианты, хотя и имеют долгосрочные соглашения с "джаллоросси".

Контракт Педро (Педро Родригес Ледесма) заканчивается в 2023 году. Но его будущее также под вопросом, сообщает La Gazzetta dello Sport. У бывшего вингера "Челси" и "Барселоны" был хороший старт сезона, но его проблемы с травмами во второй части сезона заставили клуб задуматься, насколько он нужен.

Пребывание Эдина Джеко также вызывает серьезные сомнения. Его отношения с Паулу Фонсекой ухудшились, но он может покинуть клуб независимо от судьбы тренера.

Его контракт на 7,5 млн евро в год заканчивается в июне 2022 года, и "Ювентус" все еще интересуется боснийцем.

Будущее главного тренера Паулу Фонсеки также неизвестно. Только попадание в Лигу чемпионов позволит португальском тренеру сохранить работу.