Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома собирается избавиться сразу от 8 игроков - кто старше 30 лет
Возрастной ценз
"Рома" планирует избавиться от своих игроков старше 30 лет - всех за исключением Криса Смолинга и Генриха Мхитаряна.
Тиагу Пинту и Дан Фридкинаре уже планируют команду на чемпионат Серии А сезона 2021-22.
Из команды точно уйдут вратарь Антонио Миранте, защитники Хуан Хесус и Бруно Перес. В июне истекает срок их контрактов. Итальянском голкиперу накануне предлагали новое соглашение, но его пребывание на "Стадио Олимпико" уже не является приоритетом для клуба. А бывший стоппер "Пармы" Хуан Хесус летом может перейти в "Милан".
Еще трое игроков, Федерико Фацио, Давиде Сантон и Хавьер Пасторе, также рассматривают другие варианты, хотя и имеют долгосрочные соглашения с "джаллоросси".
Контракт Педро (Педро Родригес Ледесма) заканчивается в 2023 году. Но его будущее также под вопросом, сообщает La Gazzetta dello Sport. У бывшего вингера "Челси" и "Барселоны" был хороший старт сезона, но его проблемы с травмами во второй части сезона заставили клуб задуматься, насколько он нужен.
Пребывание Эдина Джеко также вызывает серьезные сомнения. Его отношения с Паулу Фонсекой ухудшились, но он может покинуть клуб независимо от судьбы тренера.
Его контракт на 7,5 млн евро в год заканчивается в июне 2022 года, и "Ювентус" все еще интересуется боснийцем.
Будущее главного тренера Паулу Фонсеки также неизвестно. Только попадание в Лигу чемпионов позволит португальском тренеру сохранить работу.
Популярное сейчас
- ФИФА может наказать Роналду за его реакцию после не засчитанного гола в игре с Сербией
- После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
- Выше на 10 сантиметров: поединок Швейцария – Литва начался позже из-за неправильных ворот
- Миколенко находится в лонглисте Интера – СМИ
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО