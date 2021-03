Новая эпоха: миланский Интер представил редизайн эмблемы

"Интер" презентовал новую эмблему клуба. Значок выполнен в трех цветах: в черно-синем круге с расположены стилизованные белые буквы I и M – Internazionale Milano.

С логотипа пропали буквы FC и золотой цвет. Синий стал более насыщенным. В презентации говорится следующее:

MY NAME IS MY STORY.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Aa5fFFYO7J