Новая эпоха: миланский Интер представил редизайн эмблемы

"Интер" презентовал новую эмблему клуба. Значок выполнен в трех цветах: в черно-синем круге с расположены стилизованные белые буквы I и M – Internazionale Milano.

С логотипа пропали буквы FC и золотой цвет. Синий стал более насыщенным. В презентации говорится следующее:

"Я – "Интернационале Милан". Я – бесстрашие, новое завтра, команда, легенда, победа, история и семья. Я – "Интер".

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