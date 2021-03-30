Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новая эпоха: миланский Интер представил редизайн эмблемы
Как вам логотип?
Фото: Inter Milan
"Интер" презентовал новую эмблему клуба. Значок выполнен в трех цветах: в черно-синем круге с расположены стилизованные белые буквы I и M – Internazionale Milano.
С логотипа пропали буквы FC и золотой цвет. Синий стал более насыщенным. В презентации говорится следующее:
"Я – "Интернационале Милан". Я – бесстрашие, новое завтра, команда, легенда, победа, история и семья. Я – "Интер".
MY NAME IS MY STORY.— Inter (@Inter_en) March 30, 2021
I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Aa5fFFYO7J
Популярное сейчас
- Потенциальный тренер Черноморца, Кухаревич продолжит карьеру в Европе. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Украинский защитник пополнил ряды чемпиона Таджикистана
- Неудача молодежки, возвращение Степаненко, уход Агуэро из Сити. Главные новости за 29 марта
- Миколенко находится в лонглисте Интера – СМИ
- Милевский снимется в кино. Документальном кино
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО