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Новая эпоха: миланский Интер представил редизайн эмблемы

Италия
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Новая эпоха: миланский Интер представил редизайн эмблемы

Фото: Inter Milan

Новина українською

"Интер" презентовал новую эмблему клуба. Значок выполнен в трех цветах: в черно-синем круге с расположены стилизованные белые буквы I и M – Internazionale Milano.

С логотипа пропали буквы FC и золотой цвет. Синий стал более насыщенным. В презентации говорится следующее:

"Я – "Интернационале Милан". Я – бесстрашие, новое завтра, команда, легенда, победа, история и семья. Я – "Интер".

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В статье: Интер (Милан)
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