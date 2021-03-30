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Бакайоко уйдет из Наполи по окончанию сезона

Италия
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Игрок вернется в Челси

Бакайоко уйдет из Наполи по окончанию сезона

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Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко, выступающий за "Наполи" на правах аренды, покинет итальянский клуб по окончании сезона, пишет итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

Продление аренды или выкуп игрока не входит в дальнейшие планы "Наполи". Ранее агент Тьемуэ Бакайоко рассказал, что футболист готов к продлению аренды в итальянском клубе.

В текущем сезоне итальянской Серии А Бакайоко провёл 23 матча и отметился одним голом.

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В статье: Наполи (Неаполь) Тьемуе Бакайоко
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