Италия
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Бакайоко уйдет из Наполи по окончанию сезона
Игрок вернется в Челси
Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко, выступающий за "Наполи" на правах аренды, покинет итальянский клуб по окончании сезона, пишет итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
Продление аренды или выкуп игрока не входит в дальнейшие планы "Наполи". Ранее агент Тьемуэ Бакайоко рассказал, что футболист готов к продлению аренды в итальянском клубе.
В текущем сезоне итальянской Серии А Бакайоко провёл 23 матча и отметился одним голом.
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