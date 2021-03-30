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Гасперини получил приз лучшему тренеру Серии А в сезоне-2019/20
Он помог Аталанте выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Фото: Твиттер Аталанты
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини был признан лучшим наставником минувшего сезона Серии А, пишет официальный сайт клуба из Бергамо 30 марта.
Итальянская Ассоциация тренеров присудила победу 63-летнему специалисту во второй раз кряду, после того как по итогам сезона-2018/19 он впервые получил награду "Золотая скамья".
На выбор коллег Гасперини повлияли третье место в Серии А и четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.
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