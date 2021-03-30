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Буффон дисквалифицирован на один матч Серии А за богохульство
Он пропустит матч с Торино
Фото: Gazzetta / Автор – неизвестен
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство во время встречи 13-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (4:0), пишет Football Italia.
Напомним, в феврале дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии признал Буффона виновным в проявлении богохульства в матче с "Пармой" и назначил штраф в € 5 тыс. Сегодня, 30 марта, Федеральный апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора на данное решение и добавил к штрафу дисквалификацию на одну встречу.
Таким образом, Буффон не поможет "Ювентусу" в матче 29-го тура итальянской Серии А с "Торино".
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