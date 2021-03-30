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Буффон дисквалифицирован на один матч Серии А за богохульство

Италия
(6 голосов)

Он пропустит матч с Торино

Буффон дисквалифицирован на один матч Серии А за богохульство

Фото: Gazzetta / Автор – неизвестен

Новина українською

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство во время встречи 13-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (4:0), пишет Football Italia.

Напомним, в феврале дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии признал Буффона виновным в проявлении богохульства в матче с "Пармой" и назначил штраф в € 5 тыс. Сегодня, 30 марта, Федеральный апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора на данное решение и добавил к штрафу дисквалификацию на одну встречу.

Таким образом, Буффон не поможет "Ювентусу" в матче 29-го тура итальянской Серии А с "Торино".

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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Комментарии (7)
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Maldini (Киев)
30.03.2021 в 19:42
Давайте о футболе говорить!При чём здесь Бог?!Не вспоминаем Господа Бога в суе!!!
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.03.2021 в 19:37
Бляха-муха, йшло 21 сторіччя... може інквізицію відродять під керівництвом якого-небудь лучі чи баранки? Таке враження, що людство не розвивається, а ходить по колу, як сліпа конячка. А Буффона треба допитати, звичайно, бо може він і в пласку Землю не вірить, і в трьох черепах? Сотоніст клятий.
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0
0
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Харьковчанин (Харків)
30.03.2021 в 18:46
якась хрень, Ібрагімович себе богом кличе, може його взагалі на вогнищі спалити за це? Це мабуть найважке богохульство
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
30.03.2021 в 18:48
Я тоже бог, ну и шо? Закидайте теперь меня камнями. Кстати, у меня и справка есть.
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+2
-1
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
30.03.2021 в 18:56
Никто не трогает Ибру, так как боятся кары божьей!
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
30.03.2021 в 18:45
Папа Римский пдрс шо ли?
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0
-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
30.03.2021 в 18:12
Якось розмито сказано. Конкректно за які слова чи вчинок дискваліфікація?
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+3
0


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