Буффон дисквалифицирован на один матч Серии А за богохульство

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство во время встречи 13-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (4:0), пишет Football Italia.

Напомним, в феврале дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии признал Буффона виновным в проявлении богохульства в матче с "Пармой" и назначил штраф в € 5 тыс. Сегодня, 30 марта, Федеральный апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора на данное решение и добавил к штрафу дисквалификацию на одну встречу.

Таким образом, Буффон не поможет "Ювентусу" в матче 29-го тура итальянской Серии А с "Торино".