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Вернется в Турин методом Роналду? Защитник Ювентуса сдал положительный тест на COVID-19

Италия
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Вернется в Турин методом Роналду? Защитник Ювентуса сдал положительный тест на COVID-19

Фото: Juventus / Автор – неизвестен

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Футболист туринского "Ювентуса" Мерих Демираль сдал положительный тест на COVID-19, как сообщает портал Football Italia со ссылкой на Tuttosport и La Gazzetta dello Sport.

На данный момент игрок находится в лагере сборной Турции. Еще до того, как инфицироваться, он пребывал в лазарете с повреждением. Ожидается, что Демираль вернется в Турин с помощью специального самолета (так в свое время сделал Криштиану Роналду) и проведет самоизоляцию в отеле "Ювентуса". Руководство итальянского гранда отказывается от комментариев, так как игрок находится не в расположении клуба.

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Мерих – десятый футболист "Юве", который подхватил инфекцию с начала пандемии. До него уже переболели Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала, Криштиану Роналду, Уэстон Маккенни, Хуан Куадрадо, Маттейс Де Лигт, Алекс Сандро и Родриго Бентанкур.

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В статье: Ювентус (Турин) Мери Демирал коронавирус
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Источник:
Football Italia

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