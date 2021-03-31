Вернется в Турин методом Роналду? Защитник Ювентуса сдал положительный тест на COVID-19

Футболист туринского "Ювентуса" Мерих Демираль сдал положительный тест на COVID-19, как сообщает портал Football Italia со ссылкой на Tuttosport и La Gazzetta dello Sport.

На данный момент игрок находится в лагере сборной Турции. Еще до того, как инфицироваться, он пребывал в лазарете с повреждением. Ожидается, что Демираль вернется в Турин с помощью специального самолета (так в свое время сделал Криштиану Роналду) и проведет самоизоляцию в отеле "Ювентуса". Руководство итальянского гранда отказывается от комментариев, так как игрок находится не в расположении клуба.

Мерих – десятый футболист "Юве", который подхватил инфекцию с начала пандемии. До него уже переболели Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала, Криштиану Роналду, Уэстон Маккенни, Хуан Куадрадо, Маттейс Де Лигт, Алекс Сандро и Родриго Бентанкур.