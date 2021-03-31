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Милан приостановил переговоры с Доннаруммой
Игрок отклонил два предложения
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отклонил два предложения клуба о продлении контракта, пишет журналист Джанлука ди Марцио.
По сведениям источника, 22-летний итальянец отклонил первоначальное предложение о 6 млн евро в год, включая бонус в размере 1 млн евро, связанный с квалификацией в Лиге чемпионов. Затем миланцы повысили предложение до 7 млн евро в год плюс 1 млн евро в виде бонусов, но получили отказ.
Агент игрока Мино Райола хочет получить для своего подопечного зарплату в 12 млн евро. После двух отказов "Милан" временно приостановил переговоры.
В текущем сезоне Доннарумма провел 38 матчей за "Милан", в которых пропустил 46 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
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