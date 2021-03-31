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Новый Сан-Сиро. Президент Милана заявил о главном околофутбольном принципе клуба
Никогда не жаловаться
Фото: corriere.it/автор невідомий
Президент "Милана" Паоло Скарони обсуждает задержки по новому плану "Сан-Сиро", почему Лига чемпионов не нужна и "миланский стиль" борьбы с неудачами.
Босс клуба пообщался с журналистами после объявления спонсорского соглашения с BMW.
Наш бюджет не предполагает, что мы должны претендовать на Лигу чемпионов. Но, очевидно, мы хотим играть в этих соревнованиях. Мы не можем выиграть каждую игру, но мне прежде всего нравится стиль этой команды, тренер и наш менеджмент. Мы не "теряем берегов" когда являемся лидерами, и не впадаем в депрессию, когда находимся на втором месте.
Прежде всего, мы никогда не жалуемся. У нас было столько травм и случаев COVID! Но вы когда-нибудь слышали хотя бы слово о жалобах от "Милана"? Нет, это не миланский стиль, и это фундаментальный компонент нашего будущего.
Сюда, по словам Скарони, также следует отнести восстановление или по крайней мере реконструкцию стадиона Сан-Сиро. Однако его проект приостановили местные власти, которые подняли вопрос о финансовой стабильности "Интера" и "Милана".
Местные власти потратили некоторое время, чтобы оценить, что клубы имеют необходимую финансовую поддержку. Есть время до мая, чтобы принять окончательное решение. Существует общий консенсус относительно проекта, и стадион также может стать большим толчком для развития города Милан, который пережил большое бедствие во время пандемии. Возвращение в элиту европейского футбола - главное для жизни стадиона, - цитирует Скарони Sky Sport Italia.
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