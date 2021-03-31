Новый Сан-Сиро. Президент Милана заявил о главном околофутбольном принципе клуба

Президент "Милана" Паоло Скарони обсуждает задержки по новому плану "Сан-Сиро", почему Лига чемпионов не нужна и "миланский стиль" борьбы с неудачами.

Босс клуба пообщался с журналистами после объявления спонсорского соглашения с BMW.

Наш бюджет не предполагает, что мы должны претендовать на Лигу чемпионов. Но, очевидно, мы хотим играть в этих соревнованиях. Мы не можем выиграть каждую игру, но мне прежде всего нравится стиль этой команды, тренер и наш менеджмент. Мы не "теряем берегов" когда являемся лидерами, и не впадаем в депрессию, когда находимся на втором месте.

Прежде всего, мы никогда не жалуемся. У нас было столько травм и случаев COVID! Но вы когда-нибудь слышали хотя бы слово о жалобах от "Милана"? Нет, это не миланский стиль, и это фундаментальный компонент нашего будущего.