Италия
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Ещё один игрок Ювентуса сдал положительный тест на коронавирус
Бонуччи не сможет помочь своей команде
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи сдал положительный тест на коронавирус, пишет официальный сайт клуба.
33-летний итальянец сдал положительный тест после возвращения из сборной Италии. Футболист находится у себя дома на самоизоляции.
Ранее 1 апреля в "Ювентусе" сообщили, что коронавирусом также
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