  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ещё один игрок Ювентуса сдал положительный тест на коронавирус
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ещё один игрок Ювентуса сдал положительный тест на коронавирус

Италия
(1 голосов)

Бонуччи не сможет помочь своей команде

Ещё один игрок Ювентуса сдал положительный тест на коронавирус

Новина українською

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи сдал положительный тест на коронавирус, пишет официальный сайт клуба.

33-летний итальянец сдал положительный тест после возвращения из сборной Италии. Футболист находится у себя дома на самоизоляции.

Ранее 1 апреля в "Ювентусе" сообщили, что коронавирусом также заразился защитник команды Мерих Демирал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...