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Серия А - на грани "красной зоны" карантина после вспышки в сборной Италии
Придется приостанавливать соревнования?
Фото: Getty Images
Главный медик "Болоньи" Джанни Нанни предупреждает, что "Серия А находится на грани красной зоны" карантина после вспышки COVID в национальной сборной Италии.
Вопрос об этом возник, когда вчера вечером, буквально через несколько минут после победы над Литвой со счетом 2:0, стало известно, что 4 сотрудника персонала сборной сдали положительные результаты.
Сегодня защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи также сдал положительный результат.
Клуб "Сассуоло" в качестве меры пресечения объявил, что переведет на карантин 4 игроков, которые были в группе контакта - Мануэля Локателли, Доменико Берарди, Франческо Капуто и Джан Марко Феррари.
"Серия А - в червонного зоне", - сказал профессор Нанни информационному агентству ANSA.
Например, в Болонье у нас есть Роберто Сориано, который был в составе, поэтому мы должны давать ему постоянные тесты до субботы. Сориано будет пользоваться персональной раздевалкой и зоной для душа в субботу, в день игры с Интером.
"Наполи", "Рома" и "Милан" объявили, что их игроки сборной Италии сегодня вернулись на базу и прошли отрицательный тест на COVID-19. Однако коронавирус очень сложный для контроля, поскольку у него чрезвычайно длительный инкубационный период в организме. Это означает, что инфекция может оказаться незаметной с помощью теста до 10-14 дней после инфицирования.
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