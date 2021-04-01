Серия А - на грани "красной зоны" карантина после вспышки в сборной Италии

Главный медик "Болоньи" Джанни Нанни предупреждает, что "Серия А находится на грани красной зоны" карантина после вспышки COVID в национальной сборной Италии.

Вопрос об этом возник, когда вчера вечером, буквально через несколько минут после победы над Литвой со счетом 2:0, стало известно, что 4 сотрудника персонала сборной сдали положительные результаты.

Сегодня защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи также сдал положительный результат.

Клуб "Сассуоло" в качестве меры пресечения объявил, что переведет на карантин 4 игроков, которые были в группе контакта - Мануэля Локателли, Доменико Берарди, Франческо Капуто и Джан Марко Феррари.

"Серия А - в червонного зоне", - сказал профессор Нанни информационному агентству ANSA.