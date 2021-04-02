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Троих игроков Ювентуса поймали на подпольной вечеринке
Штраф полиции они уже заплатили
Туринский "Ювентус" может принять строгие меры в отношении футболистов, нарушивших антикоронавирусний протокол. Полузащитники Уэстон МакКенни и Артур, а также нападающий Пауло Дибала побывали на вечеринке с участием 20 человек. Она состоялась на вилле американского футболиста.
La Stampa пишет, что руководство "Ювентуса" возмущено этим событием. Клуб может отстранить трех футболистов от командных тренировок. Таким образом, игроки могут пропустить дерби с "Торино". Эта игра запланирована на 3 апреля.
Артур пропустил бы этот матч и так - он травмирован. Дибала зато мог вернуться в заявку "Юве" впервые за два месяца, он восстановился после повреждения.
При этом "Ювентус" оштрафует футболистов, которые уже заплатили бюджета Италии по 400 евро за нарушение антикоронавирусних правил.
Дибала уже извинился за нарушение карантина.
Я знаю, что в такое сложное из-за COVID-19 время лучше не делать таких ошибок. Мне не стоило оставаться на ужин. Это была не вечеринка. Но я был неправ в любом случае. За это прошу прощения, - написал Дибала в историях Инстаграма.
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