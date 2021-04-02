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Экс-хавбек Ювентуса: Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть рот – он легенда мирового футбола

Италия
(1 голосов)

Скандальное заявление

Экс-хавбек Ювентуса: Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть рот – он легенда мирового футбола

Фото: EFE / Автор – неизвестен

Новина українською

Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Фелипе Мело прокомментировал критику в адрес форварда "Старой синьоры" Криштиану Роналду. Цитирует бразильца Tuttomercatoweb.

"Как вообще можно критиковать Роналду? Он и Месси – лучшие игроки, которых я видел в своей жизни. Криштиану… Мы говорим о чемпионе, идоле, легенде, причем, не только "Ювентуса", но и всего мирового футбола".

"Поймите, Роналду – это история, нельзя сомневаться в таком исполнителе. Чемпионату Италии очень повезло, что он у них есть. Всем, кто критикует Криштиану, нужно помыть свой рот".

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В статье: Криштиану Роналду Фелипе Мело
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Источник:
Tuttomercatoweb

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Комментарии (2)
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budo2012 (харьков)
02.04.2021 в 12:26
лучше и не скажешь КриРо-лучший футболист мира!это факт!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.04.2021 в 11:34
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