Экс-хавбек Ювентуса: Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть рот – он легенда мирового футбола

Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Фелипе Мело прокомментировал критику в адрес форварда "Старой синьоры" Криштиану Роналду. Цитирует бразильца Tuttomercatoweb.

"Как вообще можно критиковать Роналду? Он и Месси – лучшие игроки, которых я видел в своей жизни. Криштиану… Мы говорим о чемпионе, идоле, легенде, причем, не только "Ювентуса", но и всего мирового футбола".