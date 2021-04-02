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Экс-хавбек Ювентуса: Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть рот – он легенда мирового футбола
Скандальное заявление
Фото: EFE / Автор – неизвестен
Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Фелипе Мело прокомментировал критику в адрес форварда "Старой синьоры" Криштиану Роналду. Цитирует бразильца Tuttomercatoweb.
"Как вообще можно критиковать Роналду? Он и Месси – лучшие игроки, которых я видел в своей жизни. Криштиану… Мы говорим о чемпионе, идоле, легенде, причем, не только "Ювентуса", но и всего мирового футбола".
"Поймите, Роналду – это история, нельзя сомневаться в таком исполнителе. Чемпионату Италии очень повезло, что он у них есть. Всем, кто критикует Криштиану, нужно помыть свой рот".
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