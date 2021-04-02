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Забрать с французских полей: Ювентус готов приобрести форварда Наполи
Фанаты "адзурри" не одобряют
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
По информации издания L'Equipe, в трудовом договоре форварда "Марселя" Аркадиуша Милика есть пункт, который позволяет ему досрочно покинуть стан провансальцев за 12 миллионов евро.
Как сообщает источник, опцией в соглашении готов воспользоваться туринский "Ювентус". Сам игрок желает присоединиться к "Старой синьоре". Итальянский гранд хочет подстраховаться на случай ухода из команды Пауло Дибалы.
Напомним, поляк выступает за французов на правах арендного соглашения, контракт игрока принадлежит "Наполи". Его трудовой договор с "адзурри" истекает в июне 2022 года.
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